Новое видео телеведущей вызвало бурю нелестных комментариев

Ксения Собчак успешно совмещает работу, отдых и мамские будни. В блоге популярной ведущей часто появляются новые снимки, повествующие о жизни медиадивы. В одном из последних видеороликов, опубликованных в Instagram, телеведущая в бордовом бикини прыгает в море с борта яхты.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 26 2017 в 9:00 PDT

Как пишет WMJ.ru, фолловеры знаменитости обратили внимание на неидеальную фигуру молодой мамы: «Ляшки толстые...», «ну и брюхо», «Дряхлеет на глазах, заплыла», «что-то йога не помогла», «Что-то пополнела», «Ксения,если я не ошибаюсь,ждёте пополнения в семье!)», «Не пойму,почему она такая толстая? Беременная что ли?», «Фигура женственная, но можно сбросить немного».

Напомним, в ноябре 2016 года Ксения Собчак впервые стала мамой. Несмотря на то, что прошло немногим более полугода после рождения Платона, в Сети уже много раз появлялись слухи о новой беременности телеведущей.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)