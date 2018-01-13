41-летняя Дана Борисова посетила Рыльский монастырь и опубликовала несколько снимков из поездки в своем Instagram. Однако поклонники не одобрили образ, выбранный экс-телеведущей.

Дана Борисова осуществила свою мечту: как и обещала ранее, она приехала в Курскую область, чтобы посетить Рыльский монастырь. Дана рассказала подписчикам своего микроблога, что смогла встретиться с настоятелем монастыря отцом Романом, а также прочитать молитву старцу Ипполиту, который, по легенде, помог сотням людей избавиться от пагубной зависимости.

Борисова также написала, что причастилась и помолилась за всех добрых людей. Экс-телеведущая попросила Бога помочь ей не сорваться и выдержать тяготы самого сложного периода в ее жизни. Подписчики Даны поддержали ее, однако обратили внимание, что она слишком ярко накрашена для посещения святого места.

🙏🙏🙏Вот я и добралась до #рыльскиймонастырь #курскаяобласть🌎 .Всего ночь на поезде,и мне удалось поговорить с настоятелем монастыря отцом Романом ,почитатьмолитву,поцеловать ему руку,почитать легендарную молитву #стареципполит #избавлениеотзависимостей ☺️,который избавил тысячи людей от зависимости🙂😇😉,помолилась,причастилась попросила яЗА ВСЕХ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ,и ,особенно,попросила сделать доченьку @polinaaxenova2007 ДОБРУЮ ❤️...Господи,помоги сейчас,в один из самых непростых периодов в моей жизни,помоги выстоять и не сорваться!👩‍👩‍👦‍👦#мывместе❤️ #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏,#ясмогунисмотряниначто 🌟🌟👊

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

Кроме того, некоторые фолловеры сочли, что поведение знаменитости — лишь театр. «Не верю, по Станиславскому», — написал один из комментаторов. Особо внимательные заметили на шубе микрофон, сделав вывод, что посещение монастыря снималось на телекамеру. Несмотря на это, большинство поклонников все равно одобрили поступок Даны, пожелали ей душевного спокойствия и гармонии.

Фото: Instagram