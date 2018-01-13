Фолловеры раскритиковали Дану Борисову за слишком яркий макияж в монастыре
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41-летняя Дана Борисова посетила Рыльский монастырь и опубликовала несколько снимков из поездки в своем Instagram. Однако поклонники не одобрили образ, выбранный экс-телеведущей.
🙏🙏🙏Вот я и добралась до #рыльскиймонастырь #курскаяобласть🌎 .Всего ночь на поезде,и мне удалось поговорить с настоятелем монастыря отцом Романом ,почитатьмолитву,поцеловать ему руку,почитать легендарную молитву #стареципполит #избавлениеотзависимостей ☺️,который избавил тысячи людей от зависимости🙂😇😉,помолилась,причастилась попросила яЗА ВСЕХ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ,и ,особенно,попросила сделать доченьку @polinaaxenova2007 ДОБРУЮ ❤️...Господи,помоги сейчас,в один из самых непростых периодов в моей жизни,помоги выстоять и не сорваться!👩👩👦👦#мывместе❤️ #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏,#ясмогунисмотряниначто 🌟🌟👊