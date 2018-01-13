41-летняя Дана Борисова посетила Рыльский монастырь и опубликовала несколько снимков из поездки в своем Instagram. Однако поклонники не одобрили образ, выбранный экс-телеведущей.

Дана Борисова осуществила свою мечту: как и обещала ранее, она приехала в Курскую область, чтобы посетить Рыльский монастырь. Дана рассказала подписчикам своего микроблога, что смогла встретиться с настоятелем монастыря отцом Романом, а также прочитать молитву старцу Ипполиту, который, по легенде, помог сотням людей избавиться от пагубной зависимости.

Борисова также написала, что причастилась и помолилась за всех добрых людей. Экс-телеведущая попросила Бога помочь ей не сорваться и выдержать тяготы самого сложного периода в ее жизни. Подписчики Даны поддержали ее, однако обратили внимание, что она слишком ярко накрашена для посещения святого места.