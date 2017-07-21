Певица опубликовала в Instagram очередное смелое фото

«Ой, дакота от вашых фото я всегда в восторге,таких больше не надо,больше красок ребёнок это чувствует,чёрного вообще не надо.», «А что плохово в розовых платьях и балахонах? Слишком много критики и сравнений...», «Что за бред?когда в розовом и рюшках ходили?в прошлом веке?», «Странные люди, странный пост, странные комменты, почему беременные по Вашему должны носить рюши и розовые платья или категорически не должны? "Или что там беременные обычно носят?" Рита, беременные носят одежду)) а уж какую и какого цвета, это решает вкус и предпочтения женщины, а не наличие/отсутствие беременности)», «Почему то во всех своих постах Вы пишете про беременность , как про какое чудо странное ;)) платья и рюши, странное самочувствие и шквал гормонов;) что многие ваши друзья хотели бы, чтобы их жены были как "Владькина Рита " неужели реально встречали таких странных девочек ?)))которых Вы описываете в своих постах?) просто я была беременной и абсолютно так же как Вы хорошо выглядела и занималась собой, была в прекрасном настроении ,как впрочем и все мои девчонки знакомые, которые тоже были в положении 😺😊Рита, вы отлично выглядите ! И поверьте после беременности будете выглядеть так же ;)», — написали в комментариях недоумевающие подписчики. Тем не менее, многие фолловеры поддержали будущую маму.