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Фляга с коньяком и пошлые истории: Владимир Пресняков принял участие в популярном телешоу

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Фото из Instagram Владимира Преснякова
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Поклонники возмущены новым выпуском шоу «ОК на связи!» с участием 49-летнего певца.

49-летний Владимир Пресняков стал новым гостем шоу «ОК на связи!», однако, поклонники музыканта остались разочарованы его поведением в эфире. Как сообщают очевидцы, перед началом эфира музыкант попросил флягу с коньяком, к которой прикладывался во время съемок. Возможно, именно поэтому интервью получилось довольно эпатажным.

Например, Владимир признался, что забыл, сколько лет его младшему сыну Артемию: «Было что-то около восьми утра. И я спрашиваю у Натуси, сколько лет нашему малышу? 2,8 или 3,8? И она на меня так посмотрела! Была просто в шоке, зато я сразу вспомнил, что 2,8». Несмотря на юный возраст Темы, его диалоги с папой, как оказалось, бывают не совсем приличными, например, о размере мужского достоинства. От таких откровений смутились не только зрители, но и ведущая шоу Мария Рыбакова.

Владимир признался, что часто теряет интерес к музыкальному творчеству: «Я часто пишу музыку, которую никто не понимает. Возможно, ее поймут только через 500 тысяч лет. Иногда возникает мысль, что я повторяюсь, сам у себя ворую. И как результат, я не то, чтобы стал стыдиться, мне просто стало не интересно все это делать. Но, конечно, концерты, это совсем другое. Мои поклонники любимые очень сильно помогали. Писали, что я ни в коем случае не должен бросать музыку».

Поклонников также смутило поведение Преснякова в конце эфира. По признанию многих, певец начал открыто флиртовать с ведущей, несмотря на семейный статус: «Ты после этого куда, домой? Нет? А куда? Мне просто интересно». Стоит отметить, что супруга музыканта, певица Наталья Подольская, никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Фото: instagram

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