Фляга с коньяком и пошлые истории: Владимир Пресняков принял участие в популярном телешоу

49-летний Владимир Пресняков стал новым гостем шоу «ОК на связи!», однако, поклонники музыканта остались разочарованы его поведением в эфире. Как сообщают очевидцы, перед началом эфира музыкант попросил флягу с коньяком, к которой прикладывался во время съемок. Возможно, именно поэтому интервью получилось довольно эпатажным.

Например, Владимир признался, что забыл, сколько лет его младшему сыну Артемию: «Было что-то около восьми утра. И я спрашиваю у Натуси, сколько лет нашему малышу? 2,8 или 3,8? И она на меня так посмотрела! Была просто в шоке, зато я сразу вспомнил, что 2,8». Несмотря на юный возраст Темы, его диалоги с папой, как оказалось, бывают не совсем приличными, например, о размере мужского достоинства. От таких откровений смутились не только зрители, но и ведущая шоу Мария Рыбакова.