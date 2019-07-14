Флэшмоб не удался: подписчики жестко раскритиковали Милану Тюльпанову за фото «без мейка»

Милана Тюльпанова в Instagram поделилась с подписчиками фотографией без макияжа. Она решилась ее опубликовать после того, как посыпались обвинения в чрезмерном использовании фильтров и фотошопа.
Фото: Instagram
«Дабы изменить эту устоявшуюся тенденцию фильтров и обработок,исходя из ваших же комментариев,запускаю флешмоб «без мейка». Вот так дела обстоят на самом деле, дорогие мои))», - подписала Милана фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Однако подписчики жестко раскритиковали ее и назвали смешной, потому что, по их мнению, Тюльпанова не соответствует начатому флэшмобу.
«По- моему, лучше немного мейка, чем нарощенные волосы, сделанные брови, ресницы, скулы и губы) Вернее, не то, чтобы лучше, каждый сам решает для себя. Но в такой ситуации писать про «безмейка и безфильтра» просто смешно))»,
«Без мейка, но по***, что сделаны скулы, зубы, губы, нос, смещена линия бровей и нарощенные ресницы. Натуральностью не пахнет»,
«Как может флэшмобить тот,кто сам не соответсвует? Выложат свои километровые ресницы,которых зачастую хватает,чтобы создать образ,а потом пишут,что все у них "натурально" ...Натурально, это когда губы свои,а не надутые гелем, брови нетатуированные и не подкрашенные, ресницы тож свои, да и тоналка тебе не нужна,так как стопудово под кожей всякие филлеры. У тебя уже на долгое время вперед все подкорректировано, какой флэшмоб», - отметили подписчики.
Милана за словом в карман не полезла и ответила, что за натуральностью нужно обращаться к девушкам-подросткам. На что последовал аргумент, что не к подросткам, а к тем, у кого нет пластики. Ранее в комментариях у Миланы не раз спрашивали контакты ее пластического хирурга.
Но нашлись и защитники Миланы, которые отметили, что и без косметики она выглядит прелестно – лучше, чем с нелепым кукольным образом.
А вам нравится, как выглядит Милана Тюльпанова?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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