Флэшмоб не удался: подписчики жестко раскритиковали Милану Тюльпанову за фото «без мейка»

«По- моему, лучше немного мейка, чем нарощенные волосы, сделанные брови, ресницы, скулы и губы) Вернее, не то, чтобы лучше, каждый сам решает для себя. Но в такой ситуации писать про «безмейка и безфильтра» просто смешно))»,

«Без мейка, но по***, что сделаны скулы, зубы, губы, нос, смещена линия бровей и нарощенные ресницы. Натуральностью не пахнет»,

«Как может флэшмобить тот,кто сам не соответсвует? Выложат свои километровые ресницы,которых зачастую хватает,чтобы создать образ,а потом пишут,что все у них "натурально" ...Натурально, это когда губы свои,а не надутые гелем, брови нетатуированные и не подкрашенные, ресницы тож свои, да и тоналка тебе не нужна,так как стопудово под кожей всякие филлеры. У тебя уже на долгое время вперед все подкорректировано, какой флэшмоб», - отметили подписчики.