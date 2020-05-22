Фламенко, признание в любви и танцующий сын: Лонгория трогательно отметила годовщину свадьбы с мужем

«Четыре года назад я вышла замуж за этого прекрасного человека с самой доброй душой, которую я когда-либо встречала. Спасибо тебе за то, что ты лучший партнер в браке и в жизни. Пусть Господь и дальше благословляет наше совместное путешествие. Люблю тебя, любовь всей моей жизни! С годовщиной!», — посвятила Лонгория нежные строки мужу.