Фламенко, признание в любви и танцующий сын: Лонгория трогательно отметила годовщину свадьбы с мужем
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Фото: Instagram
45-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория и ее супруг, 52-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон устроили домашнее торжество в честь четвертой годовщины свадьбы.
На своей странице в Instagram Ева опубликовала видео, в котором музыканты исполняют для нее и мужа фламенко, под звуки которого начинают зажигательно танцевать.
Больше всего однако музыка понравилась сыну пары, малышу Сантьяго, которому совсем скоро исполнится два года.
«Четыре года назад я вышла замуж за этого прекрасного человека с самой доброй душой, которую я когда-либо встречала. Спасибо тебе за то, что ты лучший партнер в браке и в жизни. Пусть Господь и дальше благословляет наше совместное путешествие. Люблю тебя, любовь всей моей жизни! С годовщиной!», — посвятила Лонгория нежные строки мужу.
Фото: instagram
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