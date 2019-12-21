«Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30»: Анфиса Чехова поздравила себя с 42-летием

«Я понимаю, что Жизнь - это не сплошной позитив и феерия радости, удачи и побед! Иногда судьба вмешивается и ломает все твои планы, или отнимает у тебя то, что ты любил и во что верил. Не все у нас идет по звёздам или намеченному плану, не всегда мы ощущаем себя в модном нынче «потоке». Но я точно знаю, что Жизнь - это и есть поток! И поток этот, как кардиограмма. Поэтому, если не зацикливаться долго на переживаниях, своих несбывшихся ожиданиях или иллюзиях, то линия, идущая вниз, обязательно отправится вверх! Главное помнить, что пока мы Живы, в наших силах все изменить!

И Счастье — это не то, что с нами случается! Счастье как дыхание, пот или запах — исходит из нас! Я Счастлива, что прожила этот год и пережила всё, что мне уготовила Судьба! Надеюсь, я хорошо выучила все уроки и сделала правильные выводы! И главный вывод: кто бы что ни говорил и ни обещал, жизнь - это большая неожиданность. И в этом её основная прелесть😉 С Новым годом меня! ⠀ P.S. 42 года. Как будто не про меня🤦🏻‍♀️ Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30. А ментально - лет на 80 🤦🏻‍♀️ Но мне нравится то, какая я в этом возрасте! Ни на секунду не хочу вернуться в прошлое, ни в мои 17, ни в мои 25 или 35😂».