Фитнес-тренер Костюшкин, штукатур Куценко и не только: что увидят зрители на «Новогоднем параде звезд»

Еще до боя курантов праздничное настроение телезрителям будет дарить «Новогодний парад звезд», участниками которого станут Николай Басков, Андрей Малахов, Нонна Гришаева, Елена Воробей, Дмитрий Дюжев, Станислав Дружинников, Гоша Куценко, Стас Костюшкин и многие другие.

Каждый из артистов попробует сменить профессию во время участия в юмористических сценках. Так, например Стас Костюшкин на одну ночь станет фитнес-тренером и попробует поднять тяжелую штангу, а Гоша Куценко предстанет в образе штукатура-маляра и поможет с ремонтом юной инстаблогерше, которую сыграла Нонна Гришаева. Попробует себя в новом амплуа и Николай Басков. Он появится на телеэкранах в образе Степашки из детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши».

Зрителей ожидает множество необычных и запоминающихся сценок с участием ведущих артистов нашей эстрады за час до боя курантов.