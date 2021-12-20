Фитнес-тренер Костюшкин, штукатур Куценко и не только: что увидят зрители на «Новогоднем параде звезд»
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Фото: Телеканал «Россия»
Еще до боя курантов праздничное настроение телезрителям будет дарить «Новогодний парад звезд», участниками которого станут Николай Басков, Андрей Малахов, Нонна Гришаева, Елена Воробей, Дмитрий Дюжев, Станислав Дружинников, Гоша Куценко, Стас Костюшкин и многие другие.
Каждый из артистов попробует сменить профессию во время участия в юмористических сценках. Так, например Стас Костюшкин на одну ночь станет фитнес-тренером и попробует поднять тяжелую штангу, а Гоша Куценко предстанет в образе штукатура-маляра и поможет с ремонтом юной инстаблогерше, которую сыграла Нонна Гришаева. Попробует себя в новом амплуа и Николай Басков. Он появится на телеэкранах в образе Степашки из детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
Зрителей ожидает множество необычных и запоминающихся сценок с участием ведущих артистов нашей эстрады за час до боя курантов.
Фото: Телеканал «Россия»
Неотъемлемой частью Нового года является семейный просмотр «Голубого огонька». А в этом году у передачи особенная дата — в 2022 году ей исполняется 60 лет. Ведущие звезды нашей эстрады поделились тем, что же эта программа на самом деле для них значит.
Так, Сергей Лазарев вспомнил, как был участником «Голубого огонька», еще будучи совсем юным. «Я участвовал в «Голубом огоньке», будучи еще ребенком. Выступал на нем с «Непоседами», мы пели новогодние песни», — поделился певец.
А Дима Билан рассказал, как программа повлияла на его музыкальное будущее. «В детстве я смотрел «Голубой огонек» по черно-белому телевизору, по которому надо было стучать рукой. То, что меня заряжало и вдохновляло, чего я постоянно ждал, — это музыка», — откровенничает победитель «Евровидения».
Свою дань легендарному шоу отдали также Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Леонид Агутин. Они поблагодарили «Голубой огонек» за те радости которые он приносит не только участникам, но и телезрителям.
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Фото: Телеканал «Россия»
Все эти необычные перевоплощения и концертные номера вы сможете увидеть в новогоднюю ночь на телеканале «Россия».
Фото: телеканал «Россия»