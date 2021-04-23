Стало известно, кто сразится за первое место в финале конкурса «Новая волна-2021»

Во ВГИКе были названы имена финалистов, которые выступят в Сочи на сцене New Wave Hall. Финал конкурса пройдет с 19 по 25 августа.

Всего организаторы получили несколько тысяч заявок. Жюри отобрало самых ярких и неординарных претендентов, часть из которых прослушивало в онлайн-режиме. В состав экспертов вошли музыкальный продюсер «Новой волны» Анастасия Мухина, режиссер Александр Ревзин и председатель жюри, композитор Игорь Крутой.