Стало известно, кто сразится за первое место в финале конкурса «Новая волна-2021»
Фото: архив пресс-службы
Во ВГИКе были названы имена финалистов, которые выступят в Сочи на сцене New Wave Hall. Финал конкурса пройдет с 19 по 25 августа.
Всего организаторы получили несколько тысяч заявок. Жюри отобрало самых ярких и неординарных претендентов, часть из которых прослушивало в онлайн-режиме. В состав экспертов вошли музыкальный продюсер «Новой волны» Анастасия Мухина, режиссер Александр Ревзин и председатель жюри, композитор Игорь Крутой.
В финал попали 14 артистов. Саро Геворкян представит Армению, Элфие Аркюри приедет из Австралии, Самра Рэхимли — из Азербайджана. Группа CHEICHAI прибудет из соседней Белоруссии, Болгарию представит Деница Караславова, Грузию — Натиа Ригвава, Испанию — Джордж Гонсалес, Италию — Фабио Курто, Казахстан — группа Mezzo. Из Нидерландов прилетят Laura & Mark, из Сербии — Эдита Линкс, остальные три участника из России — Севиль, группа GRINKEVICH и Максим Субачев.
Эфир «Новой волны-2021» зрители увидят на телеканале «Россия-1». С 2002 по 2014 год конкурс проводился в латвийском курорте Юрмале, который получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. С 2015 по 2019 год его организовывали в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. В разные годы участниками «Новой волны» были: Джамала, Дима Билан, Smash!!, Анастасия Стоцкая, Полина Ростова, Ирина Дубцова, София Нижарадзе, Полина Гагарина, Нюша и другие.
Фото: архив пресс-службы
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