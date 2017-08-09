Звезда третьего сезона шоу «Голос» Мариам Мерабова запомнилась зрителям благодаря невероятному вокалу и очень пышным формам.

Бархатный голос и аппетитная фигура выделяли ее среди других участников. Однако от той девушки практически не осталось и следа, ведь певица очень сильно похудела — на целых 53 килограмма! И, стоит отметить, Мариам не собирается на этом останавливаться.

В своем блоге Мерабова написала, что глядя на свое прошлогоднее выступление, понимает, насколько она преобразилась — и назад дороги нет.

«Вчера по "Культуре" показывали прошлогодний концерт в Кремле к 100-летию Олега Лундстрема, в котором мы имели честь принимать участие. Смотрю на себя и понимаю, что назад дороги нет! Только вперед! Как же важно, когда близкие всегда и во всем рядом и поддерживают. На данный момент уже минус 53 кг!», — поделилась Мариам.

К слову, Мариам до сих пор является фанаткой «Голоса» и смотрит каждый выпуск. В этом сезоне она снова увидит тот состав звездного жюри, который был во время ее участия. В шестом сезоне шоу Дима Билан, Леонид Агутин, Пелагея и Александр Градский будут выбирать лучший голос страны.

Фото: eastnews, vk, instagram