Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист «Оскара»
Фото: Eastnews
Как сообщает пресс-служба: «Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в короткий список фильмов, претендующих на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм». Всего в шорт-листе 15 кинолент. Голосование по номинациям пройдет с 5 по 10 марта 2021 года. Номинанты будут объявлены 15 марта». Напомним, что в конце января лента в лонг-лист «Оскара» вместе с еще 92 кинокартинами.
Фильм «Дорогие товарищи» рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина вышла 12 ноября. Фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.
Помимо картины российского режиссера, на премию в этой категории претендуют 14 фильмов из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.
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Фото и видео: Instagram
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