Филиппу Киркорову — 51! Коллеги поздравляют короля поп-сцены

«Дорогой @fkirkorov 💙Поздравляю тебя с Днём Рождения !!!! Я долго думала, что тебе подарить и поняла, что лучшим подарком будет фотография, на которой ты получился как Бог, а @nikolaibaskov нет!!! Я и мои миллионы, тебя обожаем!!! И обещаем, что сегодня у всех однозначно #цветнастроениясиний в твою честь !!!!!» — поздравила Анна Седокова.

«Филипп @fkirkorov, ты невероятный! Всегда новый и неожиданный, стильный, неповторимый и задающий цвет настроения! Тебя невозможно не любить и не восхищаться твоей креативностью, смелостью и силой! Блистай, покоряй и удивляй! С Днём Рождения!» — восхитилась именинником Анастасия Заворотнюк.

«С днём рождения мой дорогой и любимый @fkirkorov ! Пусть все цвета мира приносят тебе радость и любовь! Всегда красивый ,успешный ,молодой ,модный! Спасибо ,что всегда поддерживаешь и вдохновляешь ! Пусть музыка аплодисментов звучит бесконечно! Но главное ты лучший Друг! Будь счастлив!» — поздравила друга Ани Лорак.

«Дорогой Филипп! Дорогой друг! От всей души с Днем Рождения! Твоя жизнь, как самый яркий и большой фейерверк! Ты всегда идешь вперед, и никогда не отступаешь перед сложностями и препятствиями! Ты постоянно Экспериментируешь с музыкой, образами! Каждый раз мы гадаем, что же ты придумаешь нового, интересного для себя, для зрителя и для друзей! Ты умеешь удивлять! И твоя новая работа #цветнастроениясиний просто разорвала всех!! И попала во все ТРЕНДЫ! Ты несколько десятков лет на коне, на олимпе, на высоте! Это прекрасный пример настоящего артиста, который живет музыкой, зрителем и своей профессией! Эта наша фотография сделана на Евровидении 2016, когда мы боролись за победу для России! Очень символично, что я специально сегодня вновь прилетел в гущу событий Евровидения , на этот раз в Лиссабон, где ты готовишь к конкурсу Молдавскую группу “DoReDos”, чтобы поздравить тебя с Днем Рождения)) я желаю тебе и ребятам удачи и высших баллов! Они классные!! обнимаю! Твой друг, СЛ)» — написал Сергей Лазарев.