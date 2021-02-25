Филиппа Киркорова разыскивают за долг в 140 миллионов рублей

Филипп Киркоров переживает не лучшие времена — оказалось, что он должен латвийскому банку 140 миллионов рублей.

Все суды он проиграл и теперь его разыскивают судебные приставы. Так, в прошлом году банк обратился в Таганский районный суд Москвы и подал заявление к музыканту и учрежденной им компании с требованием оплатить взятый ранее кредит. Киркоров подал апелляцию, но проиграл.

Адвокат музыканта прокомментировал ситуацию журналистам «Звездач»:

«Наверно, вы путаете сумму или ваши коллеги журналисты. Сначала банк просил около 2,5 миллиона евро. Мы сократили эту сумму... Филипп готов выплачивать. Но некому, вот в чем дело. Банка нет. Как-то пришло письмо, что так как банк накрылся медным тазом, то платите на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал, пахло аферой», — заявил Александр Добровинский.

Также ранее стало известно о том, что Киркоров решил на год отказаться от концертов, — запланированные на апрель выступления были перенесены на 2022 год.

Причиной, предположительно, стали до сих пор действующие ограничения в связи с коронавирусом.

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