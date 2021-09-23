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Филипп Янковский впервые рассказал, как они с Оксаной Фандерой нянчат внука

52-летний актер и наследник легендарного Олега Янковского стал дедушкой 26 июня. Долгожданного внука им с Оксаной Фандерой подарил старший сын Иван. Во время интервью в программе «Вечерний Ургант» молодой дедушка не только поделился радостными эмоциями, но и раскрыл детали нового для него опыта.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Янковский с женой радостно нянчатся с внуком

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В свежем выпуске Ивана Урганта Филипп Янковский появился как исполнитель главной роли в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович» по роману Александра Солженицына. Но ведущий с присущим ему юмором не упустил возможности расспросить гостя о другой роли — любящего дедушки.

Филипп честно рассказал о том, как себя ощущает: «Замечательно! Скоро три месяца. Он родился 26-го июня, вот нянчим — это огромное удовольствие!», — поведал он.

Несмотря на загруженность графиков всех членов семьи, малышу уделяется пристальное внимание всегда, как только появляется время: «Мы с Оксаной безусловно счастливы. Это огромное счастье! И так получилось — мы специально этого не делали — мы с Оксаной назвали нашего сына Иваном, а он в свою очередь своего назвал Олегом, что получилось, как Олег Иванович Янковский», — добавил счастливый Янковский.

Он уточнил, что не настаивал на таком имени для сына, назвать первенца в честь великого деда — желание родителей Ивана Янковского и Дианы Пожарской.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram