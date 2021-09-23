Филипп Янковский впервые рассказал, как они с Оксаной Фандерой нянчат внука

Филипп честно рассказал о том, как себя ощущает: «Замечательно! Скоро три месяца. Он родился 26-го июня, вот нянчим — это огромное удовольствие!», — поведал он.

Несмотря на загруженность графиков всех членов семьи, малышу уделяется пристальное внимание всегда, как только появляется время: «Мы с Оксаной безусловно счастливы. Это огромное счастье! И так получилось — мы специально этого не делали — мы с Оксаной назвали нашего сына Иваном, а он в свою очередь своего назвал Олегом, что получилось, как Олег Иванович Янковский», — добавил счастливый Янковский.

Он уточнил, что не настаивал на таком имени для сына, назвать первенца в честь великого деда — желание родителей Ивана Янковского и Дианы Пожарской.