Филипп Янковский, Ксения Раппопорт и не только: названы номинанты на премию «Ника»

На сайте кинопремии опубликовали список проектов и актеров, которым выпала честь побороться за награду.

В номинации «Лучший игровой фильм» представлены шесть достойнейших картин. Среди них «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, а также фильм «Купе номер 6» Юхо Куосманена и «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

За звание лучшего режиссера в этот раз поборются Александр Зельдович, Кира Коваленко, Вадим Перельман, Наталья Меркулова и Алексей Чупов.