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Филипп Янковский, Ксения Раппопорт и не только: названы номинанты на премию «Ника»

Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов на премию по итогам 2021 года. Мероприятие, на котором победители получат статуэтки древнегреческой богини, состоится совсем скоро.
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Слайд, который
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Филипп Янковский

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

На сайте кинопремии опубликовали список проектов и актеров, которым выпала честь побороться за награду.

В номинации «Лучший игровой фильм» представлены шесть достойнейших картин. Среди них «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, а также фильм «Купе номер 6» Юхо Куосманена и «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

За звание лучшего режиссера в этот раз поборются Александр Зельдович, Кира Коваленко, Вадим Перельман, Наталья Меркулова и Алексей Чупов.

В категории «Лучший сценарий» представлены такие проекты, как «Паркет» Александра Миндадзе, «Последняя «Милая Болгария» Лидии Канашевой и Алексея Федорченко, «Уроки фарси» Ильи Цофина, «Конец фильма» Владимира Котта, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (при участии Марта Таниэля).

Стать лучшим актером получили шанс Филипп Янковский, Юрий Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. Среди женщин лучшей из лучших могут стать Милана Агузарова, Тинатин Далакишвили и Ксения Раппопорт.

В номинации «Открытие года» оказались актриса Милана Агузарова, режиссеры Роман Васьянов, Любовь Мульменко, Евгений Григорьев и сценарист Мария Изюмова.

В списке анимационных фильмов представлены как «Песочница» Гарри Бардина, «Огурцы» Леонида Шмелькова, «Жизнь-паскуда» Варвары Яковлевой и «О, нееет» Ивана Максимова.

Напомним, что премия «Ника» проводится с 1987 года. Основателем и ведущим премии является Юлий Гусман. Чаще всего лауреатами премии становятся фильмы на русском языке.

Фото: Global Look Press

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