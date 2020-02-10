Филипп Киркоров «засветился» на «Оскаре — 2020» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом: «Вот он справа от меня»
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Фото: Instagram
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялось главное кино-событие года — 92-я церемония вручения «Оскара». В Doulby Theater собрались сотни голливудских звезд и приглашенные гости. Был среди них и Филипп Киркоров, который буквально вел прямую трансляцию из Лос-Анджелеса, выкладывая видео в сториз.
Филипп не скрывал эмоций от того, что ему удалось не только попасть в такое знаковое место по именному пригласительному билету, но и «засветиться» рядом с такими звездами, как Леонардо ДиКаприо, Брэдд Питт и Том Хэнкс.
«Вот ДиКаприо справа от меня», — комментирует Филипп, тайком снимая звезду «Титаника» и «Выжившего».
В объектив Филиппа попал и оскароносный Том Хэнкс, которого он заснял во время беседы.
А с одним из героев вечера — Брэдом Питтом, который получил статуэтку как лучший актер второго плана, Филипп даже сфотографировался.
После того, как завершилась церемония раздачи «Оскаров», гости переместились на главную after party вечеринку — Vanity Fair, куда гостей приходит даже больше, чем на само вручение наград. И сюда Филипп Киркоров тоже попал, о чем не забыл рассказать подписчикам.
Нашего главного певца переполняли эмоции, которые он даже не пытался скрывать.
О том, как прошла церемония вручения кинонаград «Оскар — 2020», как выглядели главные красотки вечера, кто представил публике своих новых спутников и другие о других интересных моментах с мероприятия, читайте в материалах Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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