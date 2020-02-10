Филипп Киркоров «засветился» на «Оскаре — 2020» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом: «Вот он справа от меня»

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялось главное кино-событие года — 92-я церемония вручения «Оскара». В Doulby Theater собрались сотни голливудских звезд и приглашенные гости. Был среди них и Филипп Киркоров, который буквально вел прямую трансляцию из Лос-Анджелеса, выкладывая видео в сториз.

Филипп не скрывал эмоций от того, что ему удалось не только попасть в такое знаковое место по именному пригласительному билету, но и «засветиться» рядом с такими звездами, как Леонардо ДиКаприо, Брэдд Питт и Том Хэнкс.

«Вот ДиКаприо справа от меня», — комментирует Филипп, тайком снимая звезду «Титаника» и «Выжившего».