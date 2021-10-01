Киркоров пришел на открытие выставки в стильном дуохроме, а Собчак — со змеей на шее
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @fkirkorov
Среди звездных гостей на открытии присутствовали Ксения Собчак со своим супругом Константином Богомоловым, фотограф Дмитрий Исхаков и другие.
Филипп Киркоров появился на выставке в шикарном черно-белом костюме с бабочкой и букетами цветов. Один из них он преподнес оперной певице Аиде Гарифуллиной, которая вчера отметила день рождения.
Ксения Собчак появилась в объемном кожаном жакете, с собранными волосами и с элегантным украшением на шее в виде обвивающей шею змеи. На открытие она пришла с мужем, Константином Богомоловым.
Фото: @xenia_sobchak
Сама Рената Литвинова представила арт-проект в шикарном черном макси-платье со смелыми вырезами и длинных перчатках.
В рамках проекта будут представлены выставка и пьеса, которая была впервые поставлена в 2017 году. А через четыре года вышел одноименный фильм «Северный ветер». Картина, режиссером которой выступила Рената Литвинова, расскажет о мире, в котором царит матриархат, где женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей, до тех пор, пока в один миг не наступают перемены и не начинается хаос.