Киркоров пришел на открытие выставки в стильном дуохроме, а Собчак — со змеей на шее

В рамках проекта будут представлены выставка и пьеса, которая была впервые поставлена в 2017 году. А через четыре года вышел одноименный фильм «Северный ветер». Картина, режиссером которой выступила Рената Литвинова, расскажет о мире, в котором царит матриархат, где женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей, до тех пор, пока в один миг не наступают перемены и не начинается хаос.