Филипп Киркоров стал беднее на 160 миллионов в пандемию

Компания короля российской эстрады «Филипп Киркоров Продакшн» потеряла 97 миллионов рублей за «коронавирусный» 2020 год, пишет «КП». Прибыль другой компании, «Филипп Киркоров Корпорейшн», снизилась на 61 миллион рублей, приблизившись к нулю.

Впрочем, отчаиваться одному из самых эпатажных артистов российской эстрады не стоит. Если в текущем году ситуация с коронавирусом наконец выровняется, и гастрольная деятельность музыкантов возобновится, дела Филиппа Киркорова и его команды пойдут в гору так же стремительно, как набирает просмотры его совместный клип с MARUV на песню KOMILFO — сейчас у ролика почти 3 миллиона просмотров на YouTube, и эта цифра продолжает расти.