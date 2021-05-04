Филипп Киркоров стал беднее на 160 миллионов в пандемию
Фото: @fkirkorov / Instagram
Несколько дней назад популярный певец Филипп Киркоров с размахом отметил день своего 54-летия, и примерно одновременно с этим в Сети был опубликован его новый видеоклип с дорогим продакшеном. Тем не менее журналистам удалось выяснить, что финансовые дела артиста не так хороши, как кажется.
Компания короля российской эстрады «Филипп Киркоров Продакшн» потеряла 97 миллионов рублей за «коронавирусный» 2020 год, пишет «КП». Прибыль другой компании, «Филипп Киркоров Корпорейшн», снизилась на 61 миллион рублей, приблизившись к нулю.
Впрочем, отчаиваться одному из самых эпатажных артистов российской эстрады не стоит. Если в текущем году ситуация с коронавирусом наконец выровняется, и гастрольная деятельность музыкантов возобновится, дела Филиппа Киркорова и его команды пойдут в гору так же стремительно, как набирает просмотры его совместный клип с MARUV на песню KOMILFO — сейчас у ролика почти 3 миллиона просмотров на YouTube, и эта цифра продолжает расти.
Фото: © Komsomolskaya Pravda / globallookpress, @fkirkorov / Instagram