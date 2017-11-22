Филипп Киркоров, Валерия и другие звезды поздравили журнал «СтарХит» с 10-летием.

Вчера, 27 ноября, в Мультимедиа Арт Музее состоялся яркий праздник по случаю дня рождения детища известного шоумена Андрея Малахова — журнала «СтарХит». Редакция подсчитала: за 10 лет работы было выпущено более 500 номеров!

Андрея Малахова поздравили друзья и коллеги — Филипп Киркоров, Жасмин, Валерия, Иосиф Пригожин, Анита Цой, Анастасия Волочкова, Екатерина Стриженова, Виталина Цымбалюк-Романовская, Митя Фомин, Александр Олешко, DJ Groove, Влад Лисовец и многие другие.

Самыми заметными гостьями стали телеведущая Роза Сябитова и ее дочь Ксения, которая становится все больше похожа на маму, и это не устают отмечать фолловеры звезды.