Филипп Киркоров, Валерия и другие звезды поздравили журнал «СтарХит» с 10-летием.

Вчера, 27 ноября, в Мультимедиа Арт Музее состоялся яркий праздник по случаю дня рождения детища известного шоумена Андрея Малахова — журнала «СтарХит». Редакция подсчитала: за 10 лет работы было выпущено более 500 номеров!

Андрея Малахова поздравили друзья и коллеги — Филипп Киркоров, Жасмин, Валерия, Иосиф Пригожин, Анита Цой, Анастасия Волочкова, Екатерина Стриженова, Виталина Цымбалюк-Романовская, Митя Фомин, Александр Олешко, DJ Groove, Влад Лисовец и многие другие.

Самыми заметными гостьями стали телеведущая Роза Сябитова и ее дочь Ксения, которая становится все больше похожа на маму, и это не устают отмечать фолловеры звезды.

Поразила своим нарядом звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева. Пышная юбка, облегающий бюст топ, широкий пояс и колготы с принтом в сочетании с высокими каблуками создали образ роковой женщины.

Король российской поп-сцены возглавил тройку наших лидеров: признанного любимца публики просто невозможно было не заметить.

Для своих гостей команда Андрея Малахова организовала прогулки по залам МАММ с профессиональными экскурсоводами. Некоторых сопровождала лично директор музея Ольга Свиблова.

DJ Виталий Козак отвечал за музыкальное сопровождение, также на празднике выступили молодые композиторы — Кирилл Рихтер и Миша Мищенко с симфоническим оркестром.

Фото: архивы пресс-служб