Филипп Киркоров, Роза Сябитова с дочкой и другие яркие гости Андрея Малахова на юбилее «СтарХит»
Вчера, 27 ноября, в Мультимедиа Арт Музее состоялся яркий праздник по случаю дня рождения детища известного шоумена Андрея Малахова — журнала «СтарХит». Редакция подсчитала: за 10 лет работы было выпущено более 500 номеров!
Андрея Малахова поздравили друзья и коллеги — Филипп Киркоров, Жасмин, Валерия, Иосиф Пригожин, Анита Цой, Анастасия Волочкова, Екатерина Стриженова, Виталина Цымбалюк-Романовская, Митя Фомин, Александр Олешко, DJ Groove, Влад Лисовец и многие другие.
Самыми заметными гостьями стали телеведущая Роза Сябитова и ее дочь Ксения, которая становится все больше похожа на маму, и это не устают отмечать фолловеры звезды.
Поразила своим нарядом звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева. Пышная юбка, облегающий бюст топ, широкий пояс и колготы с принтом в сочетании с высокими каблуками создали образ роковой женщины.
Король российской поп-сцены возглавил тройку наших лидеров: признанного любимца публики просто невозможно было не заметить.
Для своих гостей команда Андрея Малахова организовала прогулки по залам МАММ с профессиональными экскурсоводами. Некоторых сопровождала лично директор музея Ольга Свиблова.
DJ Виталий Козак отвечал за музыкальное сопровождение, также на празднике выступили молодые композиторы — Кирилл Рихтер и Миша Мищенко с симфоническим оркестром.
Фото: архивы пресс-служб