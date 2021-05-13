Филипп Киркоров рассказал о постыдных поступках: «Так шалю, что мама дорогая»

Киркоров не перестает удивлять поклонников новыми хитами и эпатажными клипами, а потому остается звездой первой величины. За последние годы изменился не только его репертуар, но и жизненные приоритеты. Главным для Филиппа стала семья, а именно дети — Алла-Виктория и Мартин-Кристин.

Но раньше новости о его личной жизни появлялись постоянно. Самой большой его любовью была Алла Пугачева. Киркоров с 11 лет тайно обожал и восхищался Примадонной. Филипп и Алла периодически встречались на различных выступлениях, дружили и даже ссорились. В марте 1994 года состоялась свадьба, регистрировал брачный союз сам мэр Петербурга Анатолий Собчак. Но два творческих характера не смогли ужиться вместе, между ними вспыхивали скандалы, и через десять лет они развелись.