Филипп Киркоров рассказал о постыдных поступках: «Так шалю, что мама дорогая»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Он появился на премьере фильма «Прабабушка легкого поведения». Артиста не смутил вопрос журналистов о его сексуальных похождениях. «Шалил я в молодости — в период с 94-го по 2004-й. А сейчас у меня дети растут и я примерный отец. Теперь я шалю там, где вы никогда не узнаете! Но так шалю, что мама дорогая — все ходуном ходит! Седина в голову, бес в ребро», — посмеялся он, пишет «Собеседник».
Киркоров не перестает удивлять поклонников новыми хитами и эпатажными клипами, а потому остается звездой первой величины. За последние годы изменился не только его репертуар, но и жизненные приоритеты. Главным для Филиппа стала семья, а именно дети — Алла-Виктория и Мартин-Кристин.
Но раньше новости о его личной жизни появлялись постоянно. Самой большой его любовью была Алла Пугачева. Киркоров с 11 лет тайно обожал и восхищался Примадонной. Филипп и Алла периодически встречались на различных выступлениях, дружили и даже ссорились. В марте 1994 года состоялась свадьба, регистрировал брачный союз сам мэр Петербурга Анатолий Собчак. Но два творческих характера не смогли ужиться вместе, между ними вспыхивали скандалы, и через десять лет они развелись.
Фото: Instagram/@fkirkorov, Global Look Press
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