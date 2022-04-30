Филипп Киркоров признался, что предпочел светской жизни семью и детей

«Совершенно не скучаю, наоборот, отдыхаю от нее. Хорошо, что появилось больше времени на семью, детей. С коллегами встречаемся редко, только с самыми близкими — к примеру, с Игорем Крутым, Ани Лорак. Совсем узкий круг своих, где можно просто помолчать, а не изображать радость, если не хочется. Это, кстати, сейчас очень важно. Хоть и стариковское такое немного понятие, но зато искреннее и честное», — рассказал Филипп Бедросович в интервью «СтарХиту».