Филипп Киркоров пожелал удачи участникам «Детского Евровидения»: «Вы достойно выступите с отличной песней»

Филипп Киркоров в 1995 году принимал участие в песенном конкурсе «Евровидение». В последние годы именно он готовит исполнителей, и не только из России, к участию в престижном музыкальном соревновании: продюсирует номера и сочиняет песни. Филипп Киркоров ежегодно становится почетным гостем конкурса.

14 ноября король поп-сцены дал напутствия и пожелал удачи участникам «Детского Евровидения — 2019» 9-летней Тане Меженцевой и 13-летнему Денберелу Ооржаку. «Не переживайте, не нервничайте. Ваша миссия отлично выступить с хорошей песней. Вы талантливые и отлично смотритесь», — сказал юным музыкантам Филипп Киркоров.