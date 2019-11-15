Филипп Киркоров пожелал удачи участникам «Детского Евровидения»: «Вы достойно выступите с отличной песней»
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Фото: Пресс-служба
Филипп Киркоров в 1995 году принимал участие в песенном конкурсе «Евровидение». В последние годы именно он готовит исполнителей, и не только из России, к участию в престижном музыкальном соревновании: продюсирует номера и сочиняет песни. Филипп Киркоров ежегодно становится почетным гостем конкурса.
14 ноября король поп-сцены дал напутствия и пожелал удачи участникам «Детского Евровидения — 2019» 9-летней Тане Меженцевой и 13-летнему Денберелу Ооржаку. «Не переживайте, не нервничайте. Ваша миссия отлично выступить с хорошей песней. Вы талантливые и отлично смотритесь», — сказал юным музыкантам Филипп Киркоров.
Конкурс состоится 24 ноября в польском городе Гливицы. Юные исполнители отправятся туда уже 17 ноября.
Поддержать детей перед поездкой за границу, кроме Филиппа Киркорова, пришли: Лера Кудрявцева, Игорь Крутой, Анжелика Агурбаш, Юлия Савичева, Денис Клявер, Елена Воробей, Юлия Михальчик и другие знаменитости.
Фото и видео: Пресс-служба
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