Филипп Киркоров поставил на Место Маргариту Симоньян: «Ты же журналист, а не базарная баба»

Общественность, затаив дыхание, ожидала, когда, наконец, Филипп Киркоров прояснит свою позицию и поддержит экс-супругу Аллу Пугачеву. Поклонники гадали, когда же он разразится тирадой и вот этот час настал. Едва лишь отпраздновав 55-летие, Киркоров тут же обратился к тележурналистке, поставив ее профессионализм под сомнение. «Ты же журналист, а не похабная баба на базаре! Ты свечку держала?» — встал на защиту Пугачевой и Галкина юбиляр.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян решила на всю страну обсудить секреты брака звездной пары, затронув при этом и сексуальные предпочтения. Журналистка заявила о нетрадиционной ориентации Максима Галкина, упомянув, что Алла Пугачева ему нужна лишь в качестве прикрытия и не больше. После этого обращения многие знаменитости встали на защиту Примадонны, заявив, что у нее действительно прекрасная семья.