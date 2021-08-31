Филипп Киркоров помирился со Светланой Лободой после громкого скандала с ее продюсером
Филиппу Киркорову и Светлане Лободе удалось восстановить дружеские отношения после громкого скандала. Об этом стало известно «СтарХиту».
Помирились музыканты на «Новой волне» — они встретились за кулисами и долго разговаривали в гримерке.
После этого они вместе отправились на день рождения Елены Блиновской, которая собрала весь бомонд, — отношения удалось восстановить.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Стоит отметить, что до скандала звезды общались довольно тепло и даже хотели записать общую песню. Помешала малость — музыканты не договорились о том, какой она должна быть.
Поводом же для конфликта стало слишком, по мнению Нателлы Крапивиной, эксцентричное поведение поп-короля. Он появился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ» в сопровождении Давида Манукяна, с которым они изобразили пару. В своем личном блоге Крапивина раскритиковала его, на что очень обиделся Киркоров.
«Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность», — заявил певец.
Сама Светлана в конфликте постаралась не участвовать и не вставала ни на чью сторону. Однако с Нателлой Крапивиной им, в свою очередь, пришлось расстаться.
Фото: Global Look press
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