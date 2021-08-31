Филипп Киркоров помирился со Светланой Лободой после громкого скандала с ее продюсером

Поводом же для конфликта стало слишком, по мнению Нателлы Крапивиной, эксцентричное поведение поп-короля. Он появился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ» в сопровождении Давида Манукяна, с которым они изобразили пару. В своем личном блоге Крапивина раскритиковала его, на что очень обиделся Киркоров.

«Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность», — заявил певец.

Сама Светлана в конфликте постаралась не участвовать и не вставала ни на чью сторону. Однако с Нателлой Крапивиной им, в свою очередь, пришлось расстаться.