Филипп Киркоров показал свою 8-летнюю дочь с объемными косами и ярким макияжем

8-летняя дочь Филиппа Киркорова в необычном образе позировала для фотографов. Алле-Виктории сделали объемные косы и яркий макияж с большими веснушками. В таком виде ее показал отец, который ведет страницы сына и дочери в Instagram.

«Настроение отличное, по весне привычное! Привет всем веснушистым от принцессы веснушек!», — подписал фото Филипп Киркоров.