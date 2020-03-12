Филипп Киркоров показал свою 8-летнюю дочь с объемными косами и ярким макияжем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
8-летняя дочь Филиппа Киркорова в необычном образе позировала для фотографов. Алле-Виктории сделали объемные косы и яркий макияж с большими веснушками. В таком виде ее показал отец, который ведет страницы сына и дочери в Instagram.
«Настроение отличное, по весне привычное! Привет всем веснушистым от принцессы веснушек!», — подписал фото Филипп Киркоров.
«Милейшая, добрая, умница и красавица», «Красотка», «Так классно», «Как повзрослела. Волшебная красавица», «Такая хорошенькая», — написали девочке в комментариях.
Мартин Киркоров тоже сфотографировался в красочной студии.
Напомним, обоих детей Филиппу Киркорову родили суррогатные дети. Алла-Виктория появилась на свет в ноябре 2011 года в Майами, а Мартин — в июне 2012 года и тоже в США.
Артист души не чает в наследниках, проводя с ними все свободное время. Часто дети летают с отцом на гастроли. В воспитании сына и дочери Киркорову помогает тетя Мари и няни.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Starface
Видео: Insagram
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