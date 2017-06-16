Филипп Киркоров показал свой дом и роскошную детскую комнату
Филипп Киркоров поздравил своего отца с 85-летием и провел мини-экскурсию по своему дому
Сегодня популярный певец Филипп Киркоров и его отец Бедрос стали гостями ток шоу Бориса Корчевникова «Прямой эфир». Телеведущий признался, что потрясен роскошным особняком музыканта.
Дом короля поп-музыки расположен на острове. Его окружает зелень и вода, а внутри — просторно и светло. «Настоящее родовое гнездо на берегу реки с изящными садами, кортами, беседками, тихими аллеями и собственным пляжем», — так описал его гость. На территории имения детские площадки соседствуют со старой часовней.
Отдельного внимания заслуживает детская — просторная, с роскошной отделкой. Мартин и Алла-Виктория могут разложить на полу десятки рисунков, играть в салки и даже кататься на велосипедах.
Фото: instagram.com, кадры из передачи