Филипп Киркоров поздравил своего отца с 85-летием и провел мини-экскурсию по своему дому

Сегодня популярный певец Филипп Киркоров и его отец Бедрос стали гостями ток шоу Бориса Корчевникова «Прямой эфир». Телеведущий признался, что потрясен роскошным особняком музыканта. Дом короля поп-музыки расположен на острове. Его окружает зелень и вода, а внутри — просторно и светло. «Настоящее родовое гнездо на берегу реки с изящными садами, кортами, беседками, тихими аллеями и собственным пляжем», — так описал его гость. На территории имения детские площадки соседствуют со старой часовней.