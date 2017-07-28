Филипп Киркоров рассмешил Аллу Пугачеву и Максима Галкина в частном самолете

Отправляясь в поездку, многие собирают дорожную аптечку. Филипп Киркоров — не исключение. Сегодня король российской эстрады, который много и часто путешествует, рассказал, как нужно предохраняться в пути — от пассажирова эконом-класса и не только:

«Медицинский баттл Малышева против Киркорова. Филипп о гигиене в самолете #аяинезнал #поёмзатаблетки #угаротболгар #почемутакжестокснег», — пояснил автор видеоролика, Максим Галкин.

В аптечке Филиппа нашлись: бутылочка с морской водой для профилактики простуды, свечки с облепиховым маслом для регулярного стула, средство от вздутия, аспирин, крем от геморроя «Проктоседил». Но больше всего коллег артиста повеселил препарат «понтовит». «Понтовит от всех недугов», — потешается Галкин.

А вы возите с собой лекарственные средства на всякий случай?

Фото: instagram.com