Филипп Киркоров в день рождения мамы показал редкие фотографии с ней
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Мама Филиппа Киркорова ушла из жизни в 1994 году. Для артиста, который ее безгранично любил, это стало настоящим ударом. В честь мамы Филипп Киркоров назвал свою дочь Алла-Виктория (соединив ее имя с именем единственной жены Аллы Пугачевой, — прим. ред.).
В день рождения матери Филипп Киркоров поделился редкими фотографиями с ней из семейного альбома.
«Сегодня исполнилось бы 83 года моей маме Виктории... Все, конечно, не поместится в один пост, простите, но моя память зафиксирует каждый кадр», — написал в Instagram Филипп Киркоров, поблагодари поклонников за душевное видео.
«Очень красивая женщина», «Необыкновенная», «Красивая мама», «Филипп, вы так сильно похожи с мамой», «Алла-Виктория очень похожа на бабушку», — написали в комментариях Филиппу Бедросовичу.
Фото и видео: Instagram, Starface
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