Филипп Киркоров в день рождения мамы показал редкие фотографии с ней

Мама Филиппа Киркорова ушла из жизни в 1994 году. Для артиста, который ее безгранично любил, это стало настоящим ударом. В честь мамы Филипп Киркоров назвал свою дочь Алла-Виктория (соединив ее имя с именем единственной жены Аллы Пугачевой, — прим. ред.).

В день рождения матери Филипп Киркоров поделился редкими фотографиями с ней из семейного альбома.

«Сегодня исполнилось бы 83 года моей маме Виктории... Все, конечно, не поместится в один пост, простите, но моя память зафиксирует каждый кадр», — написал в Instagram Филипп Киркоров, поблагодари поклонников за душевное видео.