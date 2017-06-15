Накануне в ROYAL ARBAT состоялась презентация клипа «Давай, Россия!», посвященного грядущему чемпионату мира по футболу в 2018 году. Гостями мероприятия стали Елена Север, Зара, Александр Ревва, Тимати, а также Ирина Дубцова и Филипп Киркоров, который принимал непосредственное участие в съемках видео.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Июн 15 2017 в 11:40 PDT

В этот вечер звезды активно делились фото и видео с поклонниками. Так, например, Дубцова опубликовала в блоге селфи с королем отечественной эстрады. В подписи к снимку певица рассказала, что Киркоров отругал ее за «губки уточкой».

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Июн 15 2017 в 12:32 PDT

Впрочем, по мнению подписчиков, это нисколько не испортило кадр. Хотя многие из них отметили, что критика Филиппа вполне уместна. «Правильно сделал,это сразу видно ,Вы и так молодая и красивая.», «Правильно сделал)», «Правильно. У Вас свои очень аккуратные красивые губки», «Король и Королева вы самые лучшие», «Всем бы такие "уточки"!)», «Хоть уточкой, хоть как.. Красотка», — написали пользователи Сети.

Напомним, что съемки клипа, приуроченного к чемпионату мира по футболу 2018, начались еще в начале марта в Сочи. Вместе с Киркоровым в клипе спели Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие звезды.

Фото: instagram.com