Накануне в ROYAL ARBAT состоялась презентация клипа «Давай, Россия!», посвященного грядущему чемпионату мира по футболу в 2018 году. Гостями мероприятия стали Елена Север, Зара, Александр Ревва, Тимати, а также Ирина Дубцова и Филипп Киркоров, который принимал непосредственное участие в съемках видео.
В этот вечер звезды активно делились фото и видео с поклонниками. Так, например, Дубцова опубликовала в блоге селфи с королем отечественной эстрады. В подписи к снимку певица рассказала, что Киркоров отругал ее за «губки уточкой».
Впрочем, по мнению подписчиков, это нисколько не испортило кадр. Хотя многие из них отметили, что критика Филиппа вполне уместна. «Правильно сделал,это сразу видно ,Вы и так молодая и красивая.», «Правильно сделал)», «Правильно. У Вас свои очень аккуратные красивые губки», «Король и Королева вы самые лучшие», «Всем бы такие "уточки"!)», «Хоть уточкой, хоть как.. Красотка», — написали пользователи Сети.
Напомним, что съемки клипа, приуроченного к чемпионату мира по футболу 2018, начались еще в начале марта в Сочи. Вместе с Киркоровым в клипе спели Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие звезды.
Фото: instagram.com
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