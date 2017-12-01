Король отечественной эстрады собрал друзей на празднике в честь шестилетия Аллы-Виктории.

26 ноября исполнилось шесть лет дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. Певец, с размахом отметивший свой юбилей, устроил для любимой дочери не менее шикарный праздник. Король отечественной эстрады арендовал банкетный зал в ресторане «Шале Березка», который на один вечер превратился в ледяное королевство из мультфильма «Холодное сердце». А юных гостей развлекали аниматоры в костюмах сказочных персонажей.

Публикация от Шале Березка (@chaletberezka) Дек 1 2017 в 9:11 PST

Поздравить именинницу пришли многие знаменитые родители с детьми: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, Жасмин с дочерью и сыном, Яна Рудковская с сыном, Стас и Инна Михайловы с дочерьми, Игорь Гуляев, Виталий Гогунский с женой Ириной и дочерью Миланой, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой. Кроме того, не обошелся праздник без крестного Аллы-Виктории — телеведущего Андрея Малахова, ставшего недавно отцом.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Дек 1 2017 в 9:16 PST

Публикация от @malakhov007 Дек 1 2017 в 7:30 PST

Кульминацией вечера стал уникальный торт в стиле «Холодного сердца» , который по праву может считаться произведением искусства.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Дек 1 2017 в 10:31 PST

Стоит отметить, что сегодня в официальном Instagram сына Филиппа Киркорова Мартина появился небольшой видеоролик, в котором мальчик читает поздравительное стихотворение для своей сестры-именинницы:

«Я сегодня как обычно к дню рождения готов:

Лучшей на земле сестричке принесу букет цветов.

Я признаюсь не для виду, откровенно, не совру,

Никому не дам в обиду я любимую сестру.

Будь же, Аллочка, счастливой! Мне с сестричкой повезло.

За любовь твою спасибо и душевное тепло!»