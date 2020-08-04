Филипп Киркоров отдыхает в Греции в компании брутального мужчины со стальными мускулами
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
После окончания вынужденной самоизоляции многие отправились в долгожданные путешествия. Не стали исключением и знаменитости. Так, Филипп Киркоров улетел в Грецию вместе с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией. В одном из греческих отелей певца также видели в компании загоролего, мускулистого, брутального мужчины. Им оказался актер, модель, режиссер и директор мюзиклов Константин Камынин, который регулярно публикует в Instagram фотографии своего обнаженного торса и не только. В Сети и Telegram-каналах уже шутят, что Киркоров проводит время в отпуске в компании греческого бога.
Фото: Instagram Константина Камынина
Также во время отдыха к артисту присоединилась его давняя подруга Ани Лорак. Киркоров опубликовал совместное фото с ней с поля для гольфа.
«Настроение на неделю зависит от времяпровождения в понедельник! А компания — определяющий фактор! Пожалуйста, не надо отвлекать нас с Ани Лрак от идеальной жизни», — написал артист.
Фото: Instagram, globallookpress
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