Филипп Киркоров отдыхает в Греции в компании брутального мужчины со стальными мускулами

После окончания вынужденной самоизоляции многие отправились в долгожданные путешествия. Не стали исключением и знаменитости. Так, Филипп Киркоров улетел в Грецию вместе с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией. В одном из греческих отелей певца также видели в компании загоролего, мускулистого, брутального мужчины. Им оказался актер, модель, режиссер и директор мюзиклов Константин Камынин, который регулярно публикует в Instagram фотографии своего обнаженного торса и не только. В Сети и Telegram-каналах уже шутят, что Киркоров проводит время в отпуске в компании греческого бога.