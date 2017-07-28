В Сети появился опасный хулиган, который выдает себя за Короля эстрады

В сети появился особо опасный плут, матерщинник и хулиган, выдающий себя за меня. Вот его страница в инстаграме: @kirillprikolov. Посмотрите это отвратительно хулиганское видео, которое он выложил. К счастью, @vlassimo удалось запечатлеть разбойника. Разве там есть какое-то сходство со мной?! Терпеть подобные провокации я не намерен. Готовлю обращение в соответствующие органы по поводу этого афериста»

Несколько минут назад в блоге Филиппа Киркорова появилось важное сообщение:

«Я редко вас о чем-то прошу, но тут другой случай. Подпишитесь на @kirillprikolov, внимательно следите за выходками этого отморозка и сообщайте мне о всех его безобразия в комментарии. Вместе мы сможем вывести его на чистую воду», — обратился к фанатам музыкант.

«Я поверила, что это фейк! Класссно», «Ахахахахаха!Как всегда блистательно!!!», «Филипп, ну Вы просто Артист!!! Вот именно с большой буквы! В Вас живет ещё ребёнок! Очень понравилось! Сами придумали​?», — комментирует благодарная публика.

Отметим, что подобные видеозаписи регулярно публикуют Максим Галкин, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Последние — снимают сериал «ЛаймАлла» о своих приключениях в Юрмале. Похоже, их примеру последовал и Филипп.