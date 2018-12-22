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Филипп Киркоров объяснил, почему редко снимается в кино

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Филиппа Киркорова

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Знаменитый певец мечтает о карьере киноактера.

51-летний Филипп Киркоров — один из самых знаменитых и успешных отечественных певцов. За плечами музыканта неоднократное участие в «Евровидении» в качестве певца и продюсера, а в его копилке множество музыкальных наград, а также государственное признание — в 2008 году Филипп Бедросович получил звание Народного артиста Российской Федерации. Тем не менее, в фильме «Цвет настроения», выпущенном онлайн-телегидом «Вокруг ТВ», Киркоров признался, что мечтает покорить кино. В послужном списке артиста более десятка исполненных ролей, однако практически везде он сыграл сам себя.

«К сожалению, еще Никита Михалков четко обозначил и поставил мне, что называется, печать на всю жизнь, что мне не светит кино. «Кого бы ты хотел сыграть?» — задал мне Никита Сергеевич вопрос. «Вообще, хоть в театре, хоть в кино, я — Король Лев. Не Гамлет», — ответил я тогда. И он сказал: «Беда в том, что вот ты выйдешь на сцену или войдешь в кадр, и все равно все будут видеть Киркорова. Что бы ты не сыграл». И это правда, к сожалению». Режиссер Федор Бондарчук поддержал коллегу: «Даже если я тебя сделаю упырем в каком-нибудь фильме, все равно будут торчать заячьи уши Киркорова», — процитировал друга певец.

Одной из самых ярких и запоминающихся ролей Филиппа Бедросовича стал святой Валентин во франшизе «Любовь в большом городе». Кроме того, зрители очень любят образ Черта, воплощенного поп-королем в музыкальном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки», вышедшем на экраны в 2001 году.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube

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