Филипп Киркоров о трехлетнем сыне Сергея Лазарева: «Такого сладкого ребенка я давно не встречал»
Больше полугода назад стало известно, что у Сергея Лазарева подрастает трехлетний сын Никита
Певец с удовольствием рассказывает о радостях отцовства и делится с поклонниками фото с наследником. Однако лицо малыша артист до сих пор не показывает, поэтому фанатам остается лишь догадываться, насколько сильно похож Никита на своего знаменитого папу.
Приоткрыть завесу тайны решил друг Лазарева Филипп Киркоров. В разговоре с журналистами король поп-сцены заявил: «Никита с Сергеем – одно лицо! Вообще такого ребенка сладкого я давно не встречал». Артист также отметил, что Сергей отличный отец, который может дать фору любой молодой мамочке.
«Никита – невероятный мальчик. Вы, когда увидите, все поймете. И честно вам скажу, Сереже как отцу я ставлю пять с десятью плюсами. Я считал, что Макс – потрясающий отец. Но когда я увидел, как носится со своим сыном Сережа, то скажу, что сегодня отцы дают фору многим мамам», – заключил Филипп.
Фото: instagram.com