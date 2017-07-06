Больше полугода назад стало известно, что у Сергея Лазарева подрастает трехлетний сын Никита

Певец с удовольствием рассказывает о радостях отцовства и делится с поклонниками фото с наследником. Однако лицо малыша артист до сих пор не показывает, поэтому фанатам остается лишь догадываться, насколько сильно похож Никита на своего знаменитого папу.

Приоткрыть завесу тайны решил друг Лазарева Филипп Киркоров. В разговоре с журналистами король поп-сцены заявил: «Никита с Сергеем – одно лицо! Вообще такого ребенка сладкого я давно не встречал». Артист также отметил, что Сергей отличный отец, который может дать фору любой молодой мамочке.