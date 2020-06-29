Филипп Киркоров нежно поздравил сына с днем рождения и показал редкие фото с ним: «Я буду вечно тебя любить»
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Филипп Киркоров трогательно поздравил сына Мартина с днем рождения. Король поп-музыки опубликовал в Instagram видео с наследником, где показал редкие фото и кадры из семейного альбома.
«Дорогой сынок, с 8-летием! Желаю быть 8-м чудом света для своих близких и друзей! Желаю бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний и веселых идей! С днем рождения, Мартин! Всегда рядом. Папа», — написал Филипп в микроблоге.
«Я буду вечно любить тебя», — пропел Филипп в музыкальном сопровождении к видео.
«С днем рождения, маленький принц! Наш любимый Мартин!», — написала в комментарии Зара. «Такой уже большой! Поздравляю! Замечательный сынуля пусть всегда будет предметом твоей отцовской гордости», — прокомментировала Валерия. «Дорогого Мартина с днем рождения», — поздравил Денис Клявер. «С днем рождения Мартина. Господь благословляет наших детей», — прокомментировал бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу.
У Филиппа Киркорова растут двое детей — 8-летний Мартин и Алла-Виктория, которой в ноябре исполнится 9 лет. Обоих детей артистку родили суррогатные матери. Дочь Филипп Киркоров назвал в честь двух самых любимых женщин в своей жизни — мамы Виктории Марковны и первой и единственной жены Аллы Пугачевой.
Фото и видео: Instagram Филиппа Киркорова, Komsomolskaya Pravda/ Global look press
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