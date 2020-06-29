Филипп Киркоров нежно поздравил сына с днем рождения и показал редкие фото с ним: «Я буду вечно тебя любить»

Филипп Киркоров трогательно поздравил сына Мартина с днем рождения. Король поп-музыки опубликовал в Instagram видео с наследником, где показал редкие фото и кадры из семейного альбома.

«Дорогой сынок, с 8-летием! Желаю быть 8-м чудом света для своих близких и друзей! Желаю бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний и веселых идей! С днем рождения, Мартин! Всегда рядом. Папа», — написал Филипп в микроблоге.

«Я буду вечно любить тебя», — пропел Филипп в музыкальном сопровождении к видео.