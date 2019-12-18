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Филипп Киркоров лишится квартиры из-за многомиллионных долгов?

Российский суд встал на сторону латвийского банка и взыскал с артиста долг, эквивалентный 55 миллионам рублей.

В начале сентября российские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщили, что латвийский банк ABLV BANK AS потребовал от Филиппа Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» погасить долг в 651 тысячу евро. Сегодня Таганский районный суд города Москвы, в который обратился истец, вынес решение не в пользу артиста. Общая сумма, которую он должен уплатить банку, составила 779 тыс. евро — эта сумма включает задолженность, штрафы и проценты по кредитному договору.

Сообщается, что Филипп Бедросович может лишиться квартиры, за счет продажи которой будет оплачен «проигранный» долг, сумма которого в пересчете по сегодняшнему курсу составляет почти 55 миллионов рублей.

«Суд обратил взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита путем продажи с публичных торгов, а именно на квартиру певца с установленной начальной стоимостью 193 млн 257 тыс. руб. Отмечается, что обращению подлежат также и «неотделимые улучшения и принадлежности, которые находятся в постоянной связи с квартирой»: духовой шкаф фирмы Miele, четыре кондиционера Daikin и кофемашина Miele», — передает агентство городских новостей «Москва».

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Сам банк находится в процессе ликвидации, о которой он объявил в начале 2018 года после обвинений в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля.

Фото: globallookpress

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