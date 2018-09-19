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Филипп Киркоров и Николай Басков извинились за «Ибицу»

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Филипп Киркоров и Николай Басков

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Нашумевший клип на совместную песню именитых певцов вызвал бурную реакцию в Сети.

Две недели назад в Сети появился клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица». По сюжету видео, созданного в сотрудничестве с Александром Гудковым, народные артисты России всячески пакостят друг другу, дерутся, а в конце — погибают в бассейне. Образы в стиле 90-х годов только усилили эпатаж «Ибицы». Клип сразу взлетел на первую строку YouTube, набрав более миллиона просмотров всего за несколько часов, однако реакция поклонников оказалась весьма критической — певцов обвинили в желании хайпануть и попытке сделать это весьма недостойным способом. В данный момент количество дизлайков превышает количество лайков.

Сегодня в Сети появилось новое видео от дуэта Киркорова и Баскова — певцы приносят фанатам извинения за «Ибицу». Примечательно, что для нового клипа артисты выбрали образы, схожие с теми, в которых появились Канье Уэст и Lil Pump в своем недавнем клипе. Только в отечественной версии I love It артисты предстали в образе дизлайков.

Предлагаем вам посмотреть новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Фото: скриншоты из видео, instagram

Видео: Youtube/Чикен Карри

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