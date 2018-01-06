Сегодня отмечается один из самых главных христианских праздников.

7 января отмечается православное Рождество. Многие отечественные звезды, несмотря на свое местонахождение в данный момент, отдали дань традициям и поздравили своих подписчиков с этим светлым праздником. Так, Филипп Киркоров собрал своих знаменитых друзей на рождественский ужин в Майами. Праздничную трапезу с ним разделили Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Игорь, Ольга и Алла Крутые, Игорь Гуляев и Кристина Орбакайте (несмотря на то, что артистка придерживается католического вероисповедания).

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 6, 2018 at 10:01 PST

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Янв 6, 2018 at 6:30 PST

Анна Седокова, которая в данный момент находится в Лос-Анджелесе, рассказала о семейной традиции, связанной с рождественским угощением — кутьей: «Каждый год мы с девочками всегда готовили кутю. Я читаю каждый Рождественнские истории , мы выглядываем звездочку и поздравляем с днём рождения Исусика )) Так деткам понятнее . Я помню так и с Алей было и с Моникой, а сегодня мы в шикарной гостинице в ЛА. Мне Алинка говорит - Мама , ну какая тут кутя ! А мама заказала три порции риса в room service , купили сухофрукты в американском магазине и chia seeds (семена чиа — прим. ред.) вместо мака . Нарезали вместе, попросили с лобби мёд . Вот и кутя у океана». Алена Хмельницкая встречает Рождество в Гоа, а минувшим вечером актриса записала видеоселфи во время поездки на велосипеде по берегу океана. А Стас Костюшкин записал для поклонников видеообращение около елки.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Янв 6, 2018 at 9:10 PST

Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Тутта Ларсен и другие звезды, встретившие Рождество в России, поделились в своих Instagram снимками из любимых храмов. А Сергей Лазарев опубликовал снимок своего трехлетнего сына Никиты, сделанный в церкви.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 7, 2018 at 2:34 PST

Олег Газманов с семьей передает поздравления из Сочи: «С Рождеством Христовым, дорогие! Пусть ощущения этого светлого праздника пребудет с Вами весь 2018год! Мира, добра, любви и ясных дней от всей моей семьи (Родион остался в Москве- работает)».

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Янв 6, 2018 at 12:03 PST

Ани Лорак в качестве поздравления опубликовала фрагмент собственного исполнения «Колыбельной медведицы»: «С Рождеством мои любимые и дорогие! Пусть ангелы охраняют ваш путь! ❤️Все мои малыши и взрослые!»

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Янв 6, 2018 at 2:01 PST

А Денис Клявер и Слава поделились своим дуэтом, посвященным Рождеству.

Публикация от SLAVA (@nastya_slava) Янв 6, 2018 at 1:45 PST