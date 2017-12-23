Минувшим вечером в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялась грандиозная премьера мюзикла на льду.

Это свершилось! В Москве состоялся премьерный показ нашумевшего мюзикла на льду «Руслан и Людмила», созданного Татьяной Навкой. Мероприятие прошло при поддержке ювелирно-часового бренда Chopard. С 2016 года известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка является официальным послом Chopard и представляет бренд на крупнейших международных мероприятиях. Поддержать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию пришли Дмитрий Песков, Филипп Киркоров с детьми, Ани Лорак с дочкой, Алла Вербер с дочерью Екатериной и внучками, Ольга Слуцкер, Эвелина Хромченко, Галина Юдашкина и Петр Максаков, Валентин и Марина Юдашкины, Екатерина Мцитуридзе, Александра Жулина и многие другие. Почетными гостями стали Филипп Киркоров и Ани Лорак, исполнившие музыкальные партии Черномора и Людмилы в новой постановке. Главные роли в мюзикле на льду исполняют автор идеи, продюсер, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, которые воплотили образы Людмилы и Руслана. В шоу также принимают участие многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко (колдунья Наина) и Повилас Ванагас (старик-волшебник Финн), двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, четырехкратный чемпион Франции по фигурному катанию Филипп Канделоро (Фарлаф), а также Юко Кавагути и Александр Смирнов, Иван Бариев, Артур Качинский, Виктор Петренко и многие другие. Режиссером-постановщиком шоу стал Алексей Сеченов.

В течение вечера первые зрители делились своими впечатлениями в социальных сетях. «В предверии Нового ,2018 Года, благодаря нашей любимой и легендарной Королёве Льда- ТАТЬЯНЕ НАВКА @tatiana_navka и ее великолепной команде ,мы все, и зрители в зале и те кто подарили свои голоса главным сказочным персонажам этой удивительной Сказки ,получили возможность снова окунуться в волшебный мир Александра Сергеевича Пушкина и его Великого Эпоса- «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», в котором мне доверили озвучить очень сложную и ответственную партию и роль ЧЕРНОМОРА!!!! Как же были счастливы мои дети @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov от всего того, что происходило вчера на льду!!!» — поделился Филипп Киркоров. «Спасибо @tatiana_navka за чудесный праздник! Это было настоящее путешествие в сказку. Браво!» — отметила Ани Лорак.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Дек 23, 2017 at 10:58 PST

«Таня, у меня слов нет, чтобы выразить восторг! 💚 Какая работа проделана и какой потрясающий результат! Спасибо за приглашение! Друзья мои, это нужно увидеть обязательно! Очень осмысленный мюзикл с невероятно профессиональными артистами, с отличными декорациями и эффектами, с глубокой идеей и, конечно, невероятной музыкой! Получила огромное удовольствие!» — написала Жасмин. «Спасибо большое @navka_show Татьяне Навка и ее команде за прекрасный Праздник 🎉, что нам сегодня подарили! Великолепное фигурное катание, гениальная музыка, роскошные костюмы, прекрасная сценография и талантливая режиссура! Браво!!! Рекомендую взрослым и детям, которые любят все красивое и изящное – Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» 🌟», — восхитилась Алла Довлатова. «Дорогая моя Танюша @tatiana_navka ! Поздравляю! Прекрасная сказка! Великолепное ледовое шоу мирового уровня "Руслан и Людмила"! С премьерой! Браво!» — поздравила Анита Цой.

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) Дек 23, 2017 at 3:49 PST

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Дек 23, 2017 at 8:10 PST