Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Полина Гагарина и другие звезды поздравляют Армана Давлетьярова
Сегодня 47-ой день рождения отмечает Арман Давлетьяров — генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ». Многие звезды отечественного шоу-бизнеса воспользовались своими аккаунтами в социальных сетях, чтобы поздравить именинника.
Валерия и Иосиф Пригожин записали видео-поздравление на берегу Женевского озера.
Полина Гагарина и Сати Казанова спели специально для Армана.
Филипп Киркоров написал большое поздравление под совместным фотоснимком, а Алла Пугачева ограничилась коротким пожеланием удачи и здоровья.
Арман @arman_dav ,дорогой! С Днём Рождения! Больше всего людей связывает общая память на события и всякие там пуды соли. На общей памяти базируется привязанность и в изрядной мере спокойная стадия продолжающейся любви и дружбы!. Таким образом, попадание в память связывает людей. Хотите доброй привязанности – попадите в память добром. Ты -уникальный человек. Столько добра и хорошего ты сделал и пытаешься сделать людям, что дай Бог каждому из них сделать столько же другим! Спасибо тебе за дружбу! За Улыбку! Береги себя! С Днём Рождения!
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
С днем рождени,Арманчик. Удачи тебе и здоровья.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Лолита рассказала подписчикам, как давно знакома с Арманом.
С Днём Рождения, @arman_dav!!!)) 🎉🎉🎉
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)
Игорь Николаев опубликовал в своем блоге видеоотрытку для именинника.
Наш дорогой Арман! С Днём Рождения тебя! УЛЫБНИСЬ, НЕ ГРУСТИ НАПРАСНО! Тем более, что улыбка тебе очень идёт!) Счастья тебе и твоим близким! Мир твоему дому! #игорьниколаев #юлияпроскурякова @arman_dav @uliaveronika @igor_nikolaev_music @muztv "ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ"(музыка #игорьниколаев слова #павелжагун )
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
Мы присоединяемся к поздравлениям именинника!
Фото: instagram