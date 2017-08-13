Сегодня исполняется 47 лет генеральному директору телеканала «МУЗ-ТВ»

Сегодня 47-ой день рождения отмечает Арман Давлетьяров — генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ». Многие звезды отечественного шоу-бизнеса воспользовались своими аккаунтами в социальных сетях, чтобы поздравить именинника.

Валерия и Иосиф Пригожин записали видео-поздравление на берегу Женевского озера.

Полина Гагарина и Сати Казанова спели специально для Армана.

Филипп Киркоров написал большое поздравление под совместным фотоснимком, а Алла Пугачева ограничилась коротким пожеланием удачи и здоровья.

Арман @arman_dav ,дорогой! С Днём Рождения! Больше всего людей связывает общая память на события и всякие там пуды соли. На общей памяти базируется привязанность и в изрядной мере спокойная стадия продолжающейся любви и дружбы!. Таким образом, попадание в память связывает людей. Хотите доброй привязанности – попадите в память добром. Ты -уникальный человек. Столько добра и хорошего ты сделал и пытаешься сделать людям, что дай Бог каждому из них сделать столько же другим! Спасибо тебе за дружбу! За Улыбку! Береги себя! С Днём Рождения!

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

С днем рождени,Арманчик. Удачи тебе и здоровья.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Лолита рассказала подписчикам, как давно знакома с Арманом.

С Днём Рождения, @arman_dav!!!)) 🎉🎉🎉

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Игорь Николаев опубликовал в своем блоге видеоотрытку для именинника.

Мы присоединяемся к поздравлениям именинника!

Фото: instagram