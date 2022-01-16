Фигуристка Камила Валиева победила на чемпионате Европы, установив новый мировой рекорд

15-летняя Камила Валиева завершила женский турнир с оценкой 259,06 балла и выиграла золотую медаль на чемпионате Европы. Набрав 90,45 балла в короткой программе, фигуристка установила новый мировой рекорд, превзойдя свой предыдущий результат на шестом этапе серии Гран-при в Сочи в 87,42 балла.

Весь пьедестал удалось занять российским воспитанницам легендарного тренера Этери Тутберидзе. Перед произвольной программой бельгийка Луна Хендрикс смогла вырваться на второе место и заполучить серебряную медаль, но по итоговой сумме баллов первая тройка мест досталась нашим соотечественницам.

По итогу первое место заняла Камила Валиева, второе — Анна Щербакова набрав 237,42 балла, а бронза досталась Александре Трусовой. Она получила от судей 234,36 балла.