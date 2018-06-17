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Фигуристка Евгения Медведева встречается с финалистом проекта «Голос. Дети»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгения Медведева

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18-летняя спортсменка закрутила роман с Кристианом Костовым.

Личная жизнь серебряного призера Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгении Медведевой всегда была скрыта от посторонних глаз. В Instagram спортсменки фотографии с тренировок и выступлений, а на светских мероприятиях она предпочитает появляться в гордом одиночестве. Однако СМИ рассекретили имя возлюбленного фигуристки.

На недавнем мероприятии в Парке Горького в Москве Евгения появилась в компании 18-летнего Кристиана Костова. Юноша знаком зрителям по участию в первом сезоне популярного телепроекта «Голос.Дети», а также по участию в «Евровидении-2017», где молодой артист, представлявший Болгарию, занял второе место.

«Они не могли оторвать глаз друг от друга, держались за руки, улыбались. Обычно так выглядят люди, между которыми пробежала искра» — цитирует портал StarHit гостью мероприятия.

Евгения Медведева и Кристиан Костов познакомились на одном из ток-шоу, посвященных «Евровидению». «После съемок ребята обменялись номерами телефонов, завязалась оживленная переписка и даже последовали несколько свиданий. Сейчас Женя улетела в Торонто, где начнет тренировки с Брайаном Орсером и продолжит путь к высшей ступени олимпийского пьедестала. Но с Кристианом они на связи каждую свободную минуту» — сообщил источник из окружения пары.

Напомним, что по результатам выступления на XXIII Зимних Олимпийских играх, проводившихся в этом году в южнокорейском Пхеньчхане, Евгения Медведева стала второй. Спортсменка уступила 1,3 балла своей сопернице по команде — 15-летней Алине Загитовой. Как стало известно, 18-летняя фигуристка ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Новым наставником Медведевой стал канадец Брайан Орсер.

Фото: Julian Stratenschulte, Naoki Nishimura, Komsomolskaya Pravda, Paul Kitagaki Jr., Bai Xuefei/Globallookpress

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