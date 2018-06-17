Фигуристка Евгения Медведева встречается с финалистом проекта «Голос. Дети»

Личная жизнь серебряного призера Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгении Медведевой всегда была скрыта от посторонних глаз. В Instagram спортсменки фотографии с тренировок и выступлений, а на светских мероприятиях она предпочитает появляться в гордом одиночестве. Однако СМИ рассекретили имя возлюбленного фигуристки.

На недавнем мероприятии в Парке Горького в Москве Евгения появилась в компании 18-летнего Кристиана Костова. Юноша знаком зрителям по участию в первом сезоне популярного телепроекта «Голос.Дети», а также по участию в «Евровидении-2017», где молодой артист, представлявший Болгарию, занял второе место.