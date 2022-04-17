Фигурист Евгений Семененко получил травму головы на шоу Плющенко

К Семененко экстренно были вызваны врачи. С ледовой сцены фигуриста унесли на носилках под аплодисменты зрителей, которые таким образом выразили свою поддержку.

Сейчас фигурист находится в сознании в Александровской больнице номер 17, которая находится в 2,5 км от Ледового дворца. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма. Сейчас Евгений проходит все необходимые обследования для точного диагноза.

Организаторы шоу выпустили официальное заявление в котором желают Евгению скорейшего выздоровления и подчеркивают, что происшествие является несчастным случаем.

«Хотим отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно откатали свои программы. Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте. Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления», — говорится в письме организаторов ледового шоу.