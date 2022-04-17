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Фигурист Евгений Семененко получил травму головы на шоу Плющенко

Фигурист Евгений Семененко упал и ударился об лед во время шоу в Санкт-Петербурге. Врачи доставили фигуриста в одну из местных клиник на носилках.
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Евгений Семененко фигурист, выступающий в одиночном катании

Фото: Дмитрий Голубович/Global Look Press

Во время выступления на ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, Евгений Семененко получил жуткую травму. Во время исполнения четверного прыжка 18-летний фигурист тяжело упал, ударившись головой об лед. Некоторое время фигурист не смог сдвинуться с места. Евгений четырежды пытался самостоятельно подняться, но его попытки были безуспешными. В конечном итоге фигурист рухнул на зрителей, сидящих в первом ряду.

К Семененко экстренно были вызваны врачи. С ледовой сцены фигуриста унесли на носилках под аплодисменты зрителей, которые таким образом выразили свою поддержку.

Сейчас фигурист находится в сознании в Александровской больнице номер 17, которая находится в 2,5 км от Ледового дворца. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма. Сейчас Евгений проходит все необходимые обследования для точного диагноза.

Организаторы шоу выпустили официальное заявление в котором желают Евгению скорейшего выздоровления и подчеркивают, что происшествие является несчастным случаем.

«Хотим отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно откатали свои программы. Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте. Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления», — говорится в письме организаторов ледового шоу.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press

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