«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера

Екатерина Климова считается одной из самых привлекательных российских актрис и любит демонстрировать этот факт, надевая яркие облегающие платья или выкладывая фото в бикини. Недавно звезда решила обойтись без бюстгальтера, выбрав на светское мероприятие наряд с обтягивающим лифом.

Особенно этот снимок понравился мужской части комментаторов: «Уфф какое солнечное платье, даже самому жарко стало))», «Шикарное платье... Подчеркивает и акцентирует внимание. Мужское внимание)», «Горячее фото. Спасибо» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).