Фигура мечты за месяц: поправившаяся до 98 кг во время беременности Бейонсе рассказала, как быстро вернуть форму

Вопреки распространенному мнению, знаменитости такие же люди, как и мы: у них бывают воспаления на лице, стресс (даже у тех, кто в день зарабатывает миллионы) и лишний вес.

37-летняя красавица Бейонсе известна на весь мир: ее песни — шедевры, внешность — эталон для красоты для многих людей, однако, чтобы достичь такой идеал, ей пришлось много работать. Так, певица, которая во время беременности близнецами весила 98 килограммов, вновь заблистала шикарной фигурой на сцене вскоре после родов.

На популярном фестивале Коачелла Бейонсе выглядела как богиня, — всего 80 килограммов — не зря ее выступление стало самым популярным в Сети за все время проведения мероприятия.

Конечно, чтобы достичь такого результата, она прибегла к помощи своего тренера Марко Борхесу, который порекомендовал ей программу «22 дня питания». По этой системе человек переходит на растительный образ жизни: постепенно, благодарю введению дневника, он вводит органические веганские продукты без ГМО, а для Бейонсе и без того не легкая смена питания осложнилась регулярными тренировками и танцами на репетициях перед выступлением.