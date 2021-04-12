Феномен Ольги Бузовой: от девушки «с бревном» до самой обсуждаемой певицы

На кастинге в шоу «ДОМ-2» в 2004 году, которое в итоге и ее прославило, 18-летняя Бузова расхваливала себя как только могла: «Я модель и танцу. Знаю три иностранных языка. Английский учу с трех лет, и у меня даже есть сертификат из британского консульства, что владею языком в совершенстве, — рекламировала себя студентка. — Я не переживаю, что я одна. Чем дольше ждешь, тем лучше все у тебя будет. Я молодая, у меня вся жизнь впереди. И я хочу попробовать все — в пределах разумного».

Ольга все пробует и пробует себя в новых амплуа, «заставляя» публику наслаждаться своим творчеством.