Феномен Ольги Бузовой: от девушки «с бревном» до самой обсуждаемой певицы
Фото: www.instagram.com/buzova86/
На кастинге в шоу «ДОМ-2» в 2004 году, которое в итоге и ее прославило, 18-летняя Бузова расхваливала себя как только могла: «Я модель и танцу. Знаю три иностранных языка. Английский учу с трех лет, и у меня даже есть сертификат из британского консульства, что владею языком в совершенстве, — рекламировала себя студентка. — Я не переживаю, что я одна. Чем дольше ждешь, тем лучше все у тебя будет. Я молодая, у меня вся жизнь впереди. И я хочу попробовать все — в пределах разумного».
Ольга все пробует и пробует себя в новых амплуа, «заставляя» публику наслаждаться своим творчеством.
А все началось с бревна: Бузова попала в «ДОМ-2» (итоги дня участники обсуждали сидя на площадке из бревен, — прим. ред). И выпуски с ней становились самыми рейтинговыми. В итоге ей не позволили покинуть проект, как другим участникам, а сделали ведущей.
За то время, что она была на проекте, Ольга написала две книги: «Роман с Бузовой», «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки».
Фото: Кадр программы
Многие доброжелатели считают Бузову глупой. Но этот образ играет ей на руку. Во время участия в проекте Ольга разрывалась между родным Питером, где училась в вузе, и Москвой, где шли съемки. Географический факультет СПбГУ она окончила с красным дипломом.
Примерно в те же годы Бузова запела, во время «капустников» участников проекта, с которыми они выступали на разных мероприятиях. И выступать на сцене Ольге настолько понравилось, хотя она понимала, что голоса у нее нет, что она решила строить карьеру в этом направлении.
Параллельно она работала на радио, пробовала себя в роли ведущей мероприятий, снималась в популярных телепроектах («Битва экстрасенсов», «Ребенок-робот» и других, и даже дебютировала как артистка в сериале «Универ».
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Сцена манила Бузову все сильнее и в 20011-м она заявила себя как сольную певицу. У многих тогда это вызвало усмешку и откровенное недоумение. Но одна из главных черт характера модели-блогера-певицы — это то, что она не боится быть смешной. Ольга порой и сама откровенно иронизирует над своими вокальными данными, но при этом всегда добавляет, что поклонники ее поддерживают: «Мои люди всегда со мной», — твердит она.
А людей этих ни много ни мало больше 22 млн в одном только Instagram. Бузова признавалась, что помнит тот день, когда по количеству фолловеров обогнала звезду 90-х Пэрис Хилтон. На страницу зарубежной блондинки подписаны чуть более 14 млн человек.
Первым синглом Ольги Бузовой стала песня, исполненная дуэтом с Александром Тарасовым (с рэпером T-killah) «Не забывай». Затем она выпустила «Все для тебя», «Неправильная», «Мало половин», «Wi-Fi» и десятки других хитов. Кстати, для клипа на последнюю из указанных песен продюсеру Бузовой «выписали» из США Джереми Микса, известного как самый красивый преступник, о котором тогда (в 2017-м) писала вся пресса. Ольга и ее покровители рассчитывали, что Джереми, снявшись в ролике россиянки, расскажет о ней в своем Instagram и отметит ее в публикации. Но красавчик, сделав свою работу, тут же вернулся на родину, лишь вскользь упомянув о России. И ни слова об Ольге и ее видео!
Высказаться на странице Бузовой может каждый желающий. Критиков много, и их голоса иногда пробиваются через ваниль, которую на свою любимицу льют фанаты. Так, в частности Ольге досталось за видео, которое она опубликовала несколько месяцев назад: в ролике Ольга в паре с Филиппом Киркоровым пытается исполнить песню Аллы Пугачевой.
Дуэт поп-короля и его подруги собрал множество нелестных комментариев, даже с непечатными словами.
Несмотря на частое общение и даже совместное вокальное творчество, Филипп Киркоров, председательствующий в жюри шоу «Маска», не узнал свою подружку, скрывающуюся в костюме Розовой пантеры. В одной из программ отметили, что это «кто-то очень поющий».
Часто достается Ольге и за худобу, и за отсутствие груди, и за чрезмерное увлечение фотошопом. Все ее снимки в соцсети отретушированы настолько, что «сбрасывают» 35-летней звезде возраст и сильно меняют внешность.
Но она переступает и через эти нападки: что ей критика невидимых пользователей Сети, когда ее приглашают на обложки журналов?
К своим годам Ольга Бузова добилась многого: выпустила несколько дисков и книг, ее признавали лучшей ведущей, запустила собственную валюту (правда, неуспешно), открыла и закрыла рестораны имени себя, попала в списки самых популярных персон, оказалась среди самых высокооплачиваемых блогеров.
В 2020-м она получила два сертификата от Книги рекордов России: за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и как самая влиятельная девушка с самым многичсленной аудиторией в Instagram.
Ольга соглашается участвовать в любом рейтинговом проекте, куда ее приглашают. И неважно, умеет ли она делать то, что от нее требуют режиссеры или нет. Она в себе не сомневается — и идет напролом.
Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look press
Только в личной жизни у нее пока все не так гладко. Несколько лет Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но в 2016 году спортсмен ушел от нее без каких либо объяснений. «Это было для меня большим шоком. Я очень его любила и хотела прожить с ним всю жизнь», — признавалась Ольга.
Ее эмоциональное состояние было настолько тяжелым, что она обратилась за помощью к психологу, но тот, по ее словам, перевернул все с ног на голову. «Сама виновата, заявил он мне. Больше я с психологами не работаю», — говорит знаменитость.
Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look press
Полтора года Ольга у всех на виду строила отношения с бывшим танцовщиком, а ныне блогером и певцом Давидом Манукяном. Поцелуи, публичные признания в любви, море цветов и даже «липовая» свадьба на Мальдивах — все это было в их отношениях. Но в начале 2021-го, сразу же после свого дня рождения Бузова заявила о расставании с Манукяном, обвинив его в домашнем насилии.
Правда, знаменитость недобго была одна: в марте в эфире «ББ Шоу» Бузова призналась, что у нее есть мужчина.
Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look press
Многим может показаться, что Бузовой все дается легко. но это не так. Психологи, изучившие ее эмоциональный портрет вынесли вердикт: иллюзию легкости и просты создает ригидность — Ольга Бузова самый энергетический из всех тип личности.
«Она вынослива, решительна, невероятно трудоспособна и с ней приятно общаться», — комментировал специлист в интервью РИА Новости.
«Я Ольга Бузова, я сама инфоповод», — говорит о себе знаменитость. А едкие нападки недоброжелателей лишь помогают поддерживать интерес к ее персоне.
Никто не знает, чем еще будет занимкаться Бузова в будущем, но в одном можно быть уверенными — ее имя еще долго будет на слуху.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова, кадры программы «ДОМ-2» (ТНТ) и «Маска» (НТВ), Olga Sokolova, Pravda Komsomolskaya, Vadim Tarakanov, Valery Gorokhov, Victor Dmitriev, Anatoly Lomokhov, Juliya Khanina, Komsomolskaya Pravda, Dmitry Golubovich, АГН Москва/ Global Look press
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