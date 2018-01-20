«Феномен, героиня, безумный профессионал»: Ольга Бузова представила документальный фильм «Девушка года» о самой себе
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В Сети появился ролик о том, как прошел последний год в жизни 32-летней Ольги Бузовой.
Ольга Бузова опубликовала на своем Youtube-канале новый длинный ролик, посвященный прошедшему году в ее жизни. Певица гордо назвала видео документальным фильмом о самой себе и призналась в Instagram: «Хочу поделиться с Вами этими моментами, #моилюди. Я так счастлива, что вы у меня есть».
Герои ролика — продюсеры, операторы, ивент-менеджеры и другие профессионалы, работавшие с Ольгой, — называют Бузову настоящим феноменом и героиней. Авторы фильма отметили, что Бузова всего за год превратилась «из обычной звезды реалити в самую востребованную звезду года».
В итоге менее чем за сутки видео выбилось в тренды видеосервиса, набрав более полумиллиона просмотров. Кстати, сегодня Ольга похвасталась еще одним своим достижением: пять ее треков находятся в чарте топ-100 российского iTunes, причем самый свежий — «Одна ночь» — пока лидирует.
Фото: Instagram