В Сети появился ролик о том, как прошел последний год в жизни 32-летней Ольги Бузовой.

Ольга Бузова опубликовала на своем Youtube-канале новый длинный ролик, посвященный прошедшему году в ее жизни. Певица гордо назвала видео документальным фильмом о самой себе и призналась в Instagram: «Хочу поделиться с Вами этими моментами, #моилюди. Я так счастлива, что вы у меня есть».

Герои ролика — продюсеры, операторы, ивент-менеджеры и другие профессионалы, работавшие с Ольгой, — называют Бузову настоящим феноменом и героиней. Авторы фильма отметили, что Бузова всего за год превратилась «из обычной звезды реалити в самую востребованную звезду года».