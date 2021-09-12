Феминистки провели масштабную акцию против Роналду во время матча из-за обвинений в харрасменте

Сам Роналду отрицает все обвинения в свой адрес, но это не помешало ему в 2010 году выплатить Кэтрин компенсацию в размере 375 тыс долларов за молчание. Футболист не хотел портить свою репутацию и решил откупиться от предполагаемой жертвы.

Но, спустя 8 лет, в 2018 году, Майорге снова подала в суд на спортсмена, вдохновившись движением MeToo. Тогда власти Лас-Вегаса не нашли состава преступления и сняли все обвинения с Роналду.