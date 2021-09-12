Феминистки провели масштабную акцию против Роналду во время матча из-за обвинений в харрасменте
Во время 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» в небе внезапно появился самолет с летящей позади надписью #Believe Kathryn Mayorga (верьте Кэтрин Майорге). Жест активисток спровоцирован обвинениями девушки Кэтрин Майорге в адрес Криштиану Роналду. Она сообщала, что подверглась насильственным действиям со стороны футболиста в 2009 году в Лас-Вегасе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @cristiano/Instagram
Акция была проведена феминистическим движением Level Up и, таким образом, активистки хотели напомнить об этом событии.
Акция против Криштиану Роналду во время матча «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»
Сам Роналду отрицает все обвинения в свой адрес, но это не помешало ему в 2010 году выплатить Кэтрин компенсацию в размере 375 тыс долларов за молчание. Футболист не хотел портить свою репутацию и решил откупиться от предполагаемой жертвы.
Но, спустя 8 лет, в 2018 году, Майорге снова подала в суд на спортсмена, вдохновившись движением MeToo. Тогда власти Лас-Вегаса не нашли состава преступления и сняли все обвинения с Роналду.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press, Youtube
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