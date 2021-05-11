Феминистка и мим: 20 интересных фактов о дизайнере Миучче Праде
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Фото: Getty Images
10 мая главе модного Дома Prada Миучче Праде исполнилось 72 года. Несколько десятилетий назад она приняла руководство компанией от матери и возродила ее. Миучча признается, что ничего не добилась бы без мужа.
- Модный дом Prada в 2013 году основали братья Прада. Миучча была младшей внучкой одного из них — Марио.
- Изначально компания специализировалась на выпуске кожаных вещей и аксессуаров. Причем, часто использовали кожу экзотических животных, например, моржей.
- Марио Прада был уверен, что женщинам не место в бизнесе, но оказался неправ. Его сын был равнодушен к моде, поэтому после смерти отца у руля компании встала его дочь Луиза.
- Луиза руководила мдным Домом в течение 20 лет. Ее дочь Миучча все это время и не думала связывать свою жизнь с модной индустрией.
- Миучча Прада получила диплом политолога, вступила в коммунистическую партию Италии, а после боролась за права женщин.
Фото: Кадр видео
- Миучча мечтала стать мимом и даже училась этой профессии, а после пять лет работала по специальности в миланском театре «Пикколо».
- Внучка основателя Prada встала у руководства модным Домом в 1978 году. Позже она объяснила свое решение так: «Феминистки не говорили о моде, но я ее любила. Поэтому пошла на этот шаг. Правда, тогда меня многие ненавидели».
- В том же году Миучча познакомилась с Патрицио Бертелли, который сначала был ее бизнес-партнером, а затем стал и мужем. Они поженились в 1987 году.
- У Бертелли было невероятное чутье по ведению бизнеса, и именно ему, по словам Прады, она обязана тем, на каком уровне находится компания.
- Модный Дом Prada насчитывает десятки бутиков и производств по всему миру. Но Бертелли отказался от системы франшиз, когда каждый может за определенную сумму выпускать продцкцию под известным брендом. Патрицио предпочитает контролировать весь процесс лично.
Фото: Getty Images
Кстати, Prada — самый подделываемый в мире бренд. И Миучча относится к этому спокойно: «Мне все равно, если у меня что-то скопируют».
- «Не знаю, чтобы я делала, если бы не встретила его, — говорит Прада о супруге. — На многие вещи я бы не решилась».
- У Миуччи и Патрицио есть двое сыновей: Лоренцо и Джулио.
- В 1989 модельер (кстати, соответствующего образования у нее нет) представила свою первую коллекцию. Это были рюкзаки и сумки из черного нейлона, хотя в то время в моде были яркие цвета.
- В 1993 выпустила ориентированный на молодежь бренд Miu Miu.
- Модный Дом Prada пытался воскресить бренд Fendi, но со временем Патрицио Бертелли понял, что из этого ничего не выйдет и продал свою часть акций.
- Модный Дом Prada в 1988 году в Милане показал коллекцию женской одежды. Почти на всех моделях были заниженная талия и узкие ремешки. Сначала критикам моды эти элементы показались странными, но коллекция помогла бренду заявить о себе и проложить путь к успеху.
- Миучча Прада уверена, что женщина может и должна одеваться так, как хочется именно ей, без оглядки на постороннее мнение. «Нет ничего странного в том, если женщина захочет надеть лаконичную и строгую одежду. В то же время нормально, если кто-то хочет выглядеть, как Барби», — говорит дизайнер.
- Prada не выпускает вещи с крупным логотипом, как, например Louis Vuitton, на вещах которого лейбл буквально многократно размножен.
«Мы делаем одежду и аксессуары для тех, кто нас знает», — один из девизов Миуччи.
Фото: Getty Images
- На вопрос, почему вещи Prada так дорого стоят, Миучча отвечает, что это цена за отличные условия работы для сотрудников компании. «Но если вы не можете позволить себе дорогие вещи — это не страшно. Будьте стильными в винтаже и в недорогой одежде», — говорит дизайнер.
- Prada с художником Кэтрин Мартин разработали почти все костюмы для фильма «Великий Гэтсби» 2013 года.
Фото и видео: Getty Images, youtube-канал Vogue Russia
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