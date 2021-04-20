Feduk и Саша Новикова впервые появились на обложке глянца
Фото: @fedukone
Кадр получился очень атмосферный – музыкант как будто закрывает свою возлюбленную от назойливого внимания папарацци.
«Моя первая обложка! Должна сказать, это очень волнительно и невероятно приятно!», – написала в социальных сетях Новикова.
В интервью для издания пара рассказала о своих планах на будущее. Музыкант вместе со своей возлюбленной провел карантин, а теперь пара планирует свадьбу.
Ранее Новикова призналась, что ее семья долго не принимала музыканта. Только после того, как девушка представила своего возлюбленного близким, ее отец и другие родственники поняли, что намерения музыканта относительно Саши вполне серьезны. Поэтому свадьба у пары, возможно, не за горами.
Поклонники еще до официального объявления отношений между ними заподозрили, что рэпер Feduk начал встречаться с создательницей проекта о здоровом образе жизни How to green Александрой Новиковой. Влюбленные старались не афишировать свои отношения, пока Feduk не принял участие в очередном эпизоде Youtube-проекта Comment Out и открыто не рассказал о романе с Сашей.
Фото: Instagram Feduk
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